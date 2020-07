Inter, l’analisi di Di Marzio: “Eriksen non è pronto per la A, Conte è un autentico guerriero”

L’Inter rialza la testa superando per 3-1 il Torino.

Gianni Di Marzio ha commentato il momento vissuto dai nerazzurri nel corso di un’intervista concessa a Maracanà in onda su TMW Radio.

“Eriksen? Uno deve sapersi sacrificare. Perché è stato preso questo giocatore? Se sono un costruttore, devo stare attento a prendere giocatori funzionali. Lui non ha la forza per il nostro campionato. Pensavo fosse già preparato mentalmente e fisicamente al nostro campionato. Per questo mi ha deluso. Conte? È stato uno sfogo. È un guerriero, ha temperamento, lui avrebbe voluto che alcuni giocatori avessero messo in pratica le sue idee. Con la campagna acquisti è stato accontentato e credo che ne riceverà altri nella prossima. Pensava che fosse l’anno giusto per essere l’outsider della Juve ma è venuta meno per varie circostanze. Sassuolo?De Zerbi la squadra la fa giocare bene. Fa giocare la palla anche al 93′ in situazioni pericolose. Metterà in difficoltà la Juve, ne sono certo”.