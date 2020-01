Inter, l’analisi di Bergomi: “Eriksen sarebbe un gran colpo, ma avrei puntato su un altro calciatore”

Beppe Bergomi commenta il possibile arrivo di Eriksen in nerazzurro.

L’ex capitano dell’Inter, attualmente commentatore tecnico e opinionista di punta di Sky, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di calciomercato e non solo.

“Eriksen? È un tipo di giocatore che l’Inter non ha in rosa, bravissimo sui calci da fermo e capace di far cambiare modulo alla squadra di Conte, in grado di esaltare le qualità di ogni singolo giocatore. Sarebbe davvero un bel colpo. Per conoscenze della Serie A penso che Vidal sarebbe stato perfetto, visto che conosce anche Conte. Sarebbe stato l’acquisto ideale, però Eriksen ha caratteristiche ben precise e mi fido di Conte, se vanno su di lui c’è un motivo. Lukaku? Chi ha fisicità nel nostro campionato ce la fa: penso al Milan di Ibrahimovic, alla Juventus dell’era moderna o all’Inter di dieci anni fa. Non avevo dubbi che Lukaku si sarebbe imposto nel nostro campionato, penso ad esempio al gol fatto contro il Sassuolo, quando si è liberato facilmente di Peluso usando il fisico. Ma in Europa non basta: lì serve anche la tecnica”.