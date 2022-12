Inter, l’ad Marotta: “I calciatori costano troppo. Soluzione? Ho la mia idea…”

Dirigente navigato e dal backgroud di notevole spessore, Giuseppe Marotta vanta nel proprio curriculum diversi successi sportivi in seno a club italiani come Sampdoria e Juventus . L'attuale amministratore delegato dell' Inter, grande sostenitore di una visione manageriale ‘made in Italy’, nel corso di un evento organizzato da Italpress si è espresso sull' attuale situazione finanziaria dei club italiani. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Per il mondo del calcio il costo del lavoro supera nettamente il 65%, che in un'azienda di acque minerale, ad esempio, significherebbe andare incontro al default. Nel momento in cui, dal punto di vista legislativo, il calciatore non fosse più inquadrato come un lavoratore subordinato, ma alla stregua di una star o un attore, allora avremmo un ridimensionamento dei costi. Sarebbe uno strumento immediato per eliminare gran parte dei problemi del mondo del calcio".