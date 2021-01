Inter, la stoccata di Mauro: “Cercano altri giocatori? Una barzelletta. Tutto su Milan, Juventus e scudetto”

La Serie A questa stagione sembra essere più incerta che mai.

Il momento magico del Milan non basta per indirizzare il campionato da una sola parte, a inseguire i rossoneri da posizione ravvicinata c’è l’Inter di Conte e occhio anche alla Juventus. Sull’andamento di questa prima parte di torneo ha detto la sua Massimo Mauro che ha dichiarato quanto segue ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay.

“La meraviglia di questo campionato è che sarà, fino in fondo, una lotta a 3-4-5, può cambiare molto per la Juve questo mese. Incontrerà Milan e Inter a gennaio, questo per la Juve potrebbe cambiare qualcosa. Ho sempre detto che Bonucci, Chiellini e Ronaldo avessero fatto il 90%, la Juve resterebbe la più forte. Il Milan regge, è l’anno giusto per tanti secondo me. Pioli ha ridato senso di appartenenza alla squadra. Inter? È una barzelletta, ancora giocatori? Dai smettiamola. La pandemia avrebbe dovuto insegnare qualcosa, basta spendere soldi. Dobbiamo abbassare i posti, diminuire le rose e i professionisti, mi viene un po’ di rabbia quando sento certe domande”.