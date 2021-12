Inter, la nuova alba di Eriksen: il danese torna ad allenarsi con l’Odense Boldklub

Eriksen scende in campo con l'Odense, il centrocampista torna ad allenarsi 173 giorni dopo il grave arresto cardiaco che lo ha colpito durante il il match della fase finale di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia. Quale futuro con l'Inter?

Sono trascorsi esattamente centosettantatré giorni dal terribile arresto cardiaco che ha colpito il numero dieci dell'Inter e della nazionale danese, Christian Eriksen, durante il match della fase finale di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia. A distanza di sei mesi, il calciatore ex Tottenham, è tornato a rivivere l'ebbrezza di un allenamento sul campo dell' Odense Boldklub, squadra di prima divisione del campionato danese. Il centrocampista offensivo, che possiede una villa nei pressi del centrosportivo dell'OB, ha effettuato una leggera corsetta e qualche calcio al pallone, nulla di particolarmente forzato per il calciatore classe 1992. Inizia dunque la nuova vita per il capitano della Danimarca, per il quale entro la fine del 2021 si scopriranno anche le sorti del contratto che ancora oggi lo lega all'Inter della famiglia Zhang.