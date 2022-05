Inter, la doppietta di Perisic in finale e quel rinnovo che tarda ad arrivare

Le parole di Ivan Perisic in seguito alla sfida contro la Juventus in finale di Coppa Italia, destabilizzano l'ambiente nerazzurro, che chiama a gran voce il rinnovo del croato. Il punto sulla situazione:

⚽️

“Il rinnovo? Non lo so ancora. Con i grandi giocatori non si parla all’ultimo minuto”. Queste le tuonanti parole di Ivan Perisic al termine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter contro la Juventus proprio con una pesante doppietta del croato.

Prestazione e gol di ieri sera che vanno a certificare in modo netto una stagione di svolta per il croato, adattatosi prima con Conte e miglioratosi poi con Inzaghi, divenendo forse il migliore al mondo nel ruolo, interpretazione unica e sola quella svolta dall'ex Wolfsburg, dando ampiezza, dinamicità, corsa e qualità alla squadra. La scadenza del contratto datata giugno 2022, è un problema che ancora non è stato risolto, e l'acquisto di Gosens a gennaio potrebbe rappresentare un segnale che qualcosa possa cambiare, nonostante le performance superlative del classe 1989 la possibilità di un suo addio a fine stagione sono in crescita. Tifoseria nerazzurra che rimarrebbe delusa dal duo Marotta-Ausilio, dimostratosi sempre attento e capace negli anni, allestendo quella che è oggi la la rosa più forte ed attrezzata in Italia, ma il rischio di perdere Perisic potrebbe far piovere una pioggia di critiche giustificabili, dettate dal fatto che il calciatore nato a Spalato è un pezzo pregiato della rosa interista, oltre che quello più continuo di tutta la stagione.

Alcuni dati statistici possono aiutare a comprendere l'importanza del numero 14, autore di 9 reti stagionali, di cui due nella finalissima contro la Juventus, da non sottovalutare le restanti sette in campionato, tra cui quella recente di Udine, ha permesso all'Inter di restare aggrappata al Milan capolista. Al termine della Serie A restano due giornate, e chissà che il croato non risulti decisivo anche in quelle. Una volta terminata la stagione le parti di società e giocatore si siederanno ad un tavolo per trattare, qualora non si trovasse un accordo i top club d'Europa rimangono alla finestra.