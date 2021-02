Inter, Klinsmann sentenzia: “Lukaku tra i primi 5 al mondo, rispetto a Ibrahimovic e Lewandowski…”

Parla l’ex centravanti dell’Inter e della Germania, Jurgen Klinsmann.

Il Campione del Mondo con la Nazionale tedesca ad Italia 1990, nel corso di un’intervista rilasciata a “ESPN”, ha parlato dell’attacco nerazzurro. L’ex tecnico dell’Herta Berlino si è soffermato sull’ex centravanti del Manchester United, Romelu Lukaku, che insieme al compagno di reparto, Lautaro Martinez, forma l’ormai conosciuto tandem d’attacco noto come “LuLa”.

“A oggi, Lukaku è tra i migliori 5 attaccanti al mondo. Il belga ha uno stile particolare, non è elegante come per esempio Lewandowski, non è come Ibrahimovic che ha uno stile diverso, ma ha la sua forza, Ha grande velocità come ha fatto vedere nel terzo gol di Lautaro Martinez contro la Lazio“.

