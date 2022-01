Inter-Juventus, Inzaghi: “Ho letto bene la partita ed hanno creato poco. Zhang…”

Le parole di Inzaghi al termine di Inter-Juventus, valida per la finale di Supercoppa italiana

"Abbiamo incontrato una squadra forte che ha fatto una partita da Juve. Non ci hanno creato troppe difficoltà perché ho letto bene la partita ma abbiamo comunque incontrato un grande avversario. Loro sono sempre stati dentro la partita, ci hanno lasciato palleggio ma si sa che batterli non è mai semplice. Abbiamo vinto questo trofeo davanti ai nostri tifosi ed è bellissimo. Penso che tutti quanti volessero giocare titolari. Penso a Gagliardini che è stato tra i migliori con la Lazio e oggi non ha giocato. Correa e Sanchez sono stati determinanti, così come Di Marco dalla panchina. L'Inter non vinceva dal 2010 la Supercoppa ed era passato troppo tempo. Zhang? Era molto contento, ha riunito la squadra e ci ha fatto i complimenti. La squadra ha chiesto un premio e penso che il presidente glielo farà".