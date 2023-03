Inter-Juventus, Inzaghi: “Amarezza per il ko. Gol di Kostic? Errore inaccettabile”

"C'è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo, dopo Monza ci eravamo ripromessi di non parlarne più però stasera è avvenuta una cosa gravissima. E' inaccettabile l'errore, siamo amareggiati e chiediamo rispetto. Mi hanno detto che non ci sono immagini, invece c'erano venti immagini diverse. E' inaccettabile il gol che ha preso l'Inter, mi è difficile parlare della partita perché è troppo grave quello che è successo. Sapevamo che probabilmente le ripartenze sono la loro caratteristica, siamo stati anche bravi e siamo rimasti in partita però abbiamo sbagliato un po' più del solito ma è una partita viziata e ci rallenta".