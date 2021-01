Inter-Juventus, Graziani: “Nerazzurri costretti a vincere lo scudetto, altrimenti sarebbe un fallimento. Conte? Rispondo così”

Quella con la squadra di Pirlo è la madre di tutte le partite

Manca sempre meno all’attesissima sfida di domenica sera, che metterà difronte le due antagoniste per antonomasia del campionato italiano, ovvero Inter–Juventus, il derby d’Italia, in programma alle 20.45, a San Siro. A presentare il big match della diciottesima giornata di Serie A, l’ex attaccante di Torino e Roma, oggi opinionista sportivo, Ciccio Graziani, nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Fcinter1908.it, ha così presentato il big match di domenica sera.

“Quella con la squadra di Pirlo è la madre di tutte le partite: vincendo, i nerazzurri migliorerebbero la classifica, rispedirebbero la Juventus indietro e si prenderebbero una grossa soddisfazione. L’Inter è obbligata a vincere il campionato: se non dovesse succedere, si parlerebbe di fallimento, con quanto successo anche in Champions League. Conoscendo Conte, per vincere questa partita pagherebbe un milione di euro”.

