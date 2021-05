Inter, Joao Mario: “Lottato per tornare allo Sporting, qui mi sento a casa. Futuro? Ho le idee chiare”

Stagione importante per Joao Mario.

Tornato la scorsa estate allo Sporting, il centrocampista di proprietà dell’Inter, è riuscito a ritagliarsi un importante spazio in squadra vincendo un campionato che mancava dalla stagione 2001/02. Una vera e propria impresa, quella compiuta da Joao Mario e compagni, che hanno posto fine al dualismo tra Porto e Benfica. In vista della scadenza del prestito, Joao Mario, si è soffermato sul suo futuro non nascondendo il desiderio di restare il Portogallo anche la prossima stagione.

“Volevo giocare in un posto dove mi sentivo amato, dove le persone mi piacevano e quindi aveva perfettamente senso tornare. L‘Inter aveva altre opzioni ma io ho lottato per tornare allo Sporting, qui mi sento a casa. Ho dovuto fare un po’ di “pressing”, ma è stata una decisione più che giusta. All’epoca avevo anche altre proposte più vantaggiose, ma volevo giocare dove mi sentivo bene e a casa. Mia moglie era incinta e voleva che mia figlia [Olivia] nascesse in Portogallo. Ci sono state molte cose che mi hanno aiutato a decidere a tornare, tra cui guardare la rosa e credere in quello che potevamo fare. Ho finito per prendere la decisione migliore“.

Joao Maio si è poi soffermato sul futuro: “Il mio desiderio è di essere acquistato dallo Sporting. Il club ha già dimostrato che mi vuole tenere in squadra. La vittoria? In strada tutti mi ringraziano. Era un titolo che lo Sporting meritava dopo aver passato così tanto tempo senza vincere un campionato. Per questo lungo periodo senza vincere è stato un campionato speciale. E’ una grande soddisfazione per tutta la gente dello Sporting”.