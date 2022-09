Inter, Inzaghi: “Con Lotito buonissimo rapporto, Zhang un presidente presente”

Parola a Simone Inzaghi . L'attuale tecnico dell' Inter in vista del match contro la Roma , in programma domani, sabato 1 ottobre alle ore 18.00 allo stadio San Siro , valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A , ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo attuale rapporto con l'attuale patron nerazzurro, Zhang . Di seguito le parole dell'ex Lazio in sede di conferenza stampa:

"Io ho avuto un buonissimo rapporto con Lotito e ce l'ho buonissimo con Zhang, che è un presidente presente. È sempre accanto a me, al mio staff: abbiamo la fortuna di avere una società presente. Nel calcio, come ho detto prima, contano vittorie, sconfitte e trofei: fortunatamente in questi sette anni sono sempre riuscito a portare trofei, ricavi e poche perdite alle mie società. Spero di continuare a farlo. Adesso abbiamo qualche punto di distacco, ma tutto sommato mi sembra una classifica che vede Atalanta e Napoli avanti con merito: poi altre squadre hanno perso qualche punto vuoi per episodi e vuoi per infortuni, ma col lavoro risaliremo".