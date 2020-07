Inter, infortunio Barella: distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. II comunicato

Nuova tegola in casa Inter.

Antonio Conte, reduce dall’inaspettato ko casalingo contro la formazione di Sinisa Mihajlovic, perde Nicolò Barella per almeno due partite: gli esami sul centrocampista nerazzurro, che ha saltato il match contro il Bologna a causa di un risentimento muscolare, hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra.

Le sue condizioni, si legge nel comunicato diramato questa mattina dall’Inter sul proprio sito di riferimento , saranno valutate la prossima settimana: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Il centrocampista classe ’97, dunque, salterà il match contro il Verona e quasi certamente anche quello contro il Torino, in programma rispettivamente giovedì 9 luglio e lunedì 13 luglio alle ore 21.45. Tuttavia, Barella tenterà di recuperare per Spal-Inter di giovedì 16 luglio, così da garantire al tecnico nerazzurro un’alternativa importante per le rotazioni in mezzo al campo.