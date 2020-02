Inter, il ricordo di Eto’o: “Triplete risultato straordinario, Mourinho ci ha dato tanto. Scudetto? Ecco chi vincerà”

Samuel Eto’o ricorda il periodo d’oro in maglia dell’Inter.

L’attaccante camerunese ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo da pochi mesi, ma con i nerazzurri ha probabilmente vissuto la stagione più esaltante della propria carriera. L’ex centravanti anche di Sampdoria e Maiorca, ai microfoni di Sky Calcio Show, si è soffermato anche sul proprio futuro e detto la sua in merito alla squadra che trionferà in campionato.

“Credo che quello che abbiamo raggiunto con l’Inter è stato unico e irripetibile, ma soprattutto a me resta il fatto che ancora oggi siamo rimasti tutti in contatto, che è una cosa rara. Questo significa che siamo andati ben oltre le partite in sé e delle lotte che abbiamo fatto insieme. C’era qualcos’altro, qualcosa di più che ci legava e quella persona era Moratti. Lo saluto e lo ringrazio ancora. Presidenti come lui mancano oggi nel calcio. Mourinho? In quel momento ci giocavamo tutto anche per i milioni di tifosi dell’Inter. Josè ci diceva che dovevamo metterci a servizio della squadra e quello che dovevamo fare e quello che dovevo fare. Alla fine abbiamo vinto anche quella partita e le porte del cielo erano lì. Ho terminato la mia carriera pochi mesi fa e mi sono detto: ‘Nei prossimi 2 anni mi preparerò su tutto’. Spero di avere una vita ancora lunga, ma spero di ottenere la licenza da allenatore e portare avanti nel frattempo i miei affari. Da calciatori non abbiamo molto tempo, anche se guadagniamo tanti soldi e dobbiamo fidarci di alcune persone per gestire le nostre cose. Ora devo capire cosa posso fare e gestire i miei affari. Conte? Non è cambiato, è lo stesso che abbiamo visto alla Juventus e al Chelsea. Quella è la sua idea, il suo calcio, e vince con quello. Sono contento, perché dopo alti e bassi in questo momento l’Inter ha di nuovo il rispetto di prima. Scudetto? Vincerà l’Inter”.