Inter, il messaggio di Confcommercio Milano: “Piazze stracolme in modo incontrollato”

L’Inter ha conquistato il 19° Scudetto della sua storia.

I nerazzurri dopo la vittoria in quel di Crotone hanno festeggiato il titolo sul proprio divano grazie al Sassuolo che ha fermato sul pari l’Atalanta di Gasperini. Tanta soddisfazione tra i tifosi interisti che nel pomeriggio di domenica si sono riversati in gran numero in piazza Duomo a Milano creando assembramenti, al momento non consentiti a causa delle normative anti-Covid. Su tale episodio ha detto la sua la Confcommercio Milano attraverso un tweet del segretario generale, Marco Barbieri.

“La gioia dei tifosi interisti è più che comprensibile, lo dico da tifoso. Mi chiedo però perché a Milano sia necessario transennare le vie per evitare assembramenti e veicolare i flussi di persone e in piazza del Duomo possano riversarsi in migliaia in modo incontrollato. Non voglio giudicare quale delle due scelte sia più giusta per contenere i contagi ma mi stupisce vedere come si usino pesi e misure diverse in una situazione di emergenza comune. Bar e ristoranti non possono aprire i loro locali ma gli viene concesso il solo utilizzo dello spazio esterno. Parchi e piazze invece posso riempirsi in modo incontrollato e senza alcuna precauzione sanitaria. Se ci sono delle regole devono essere rispettate e fatte rispettare”.

