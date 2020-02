Inter, il fratello di Lautaro Martinez: “Ama il basket. Quando aveva 15 anni stava per…”

La parola a Jano Martinez.

Il fratello del numero 10 dell’Inter, intervenuto ai microfoni del portale argentino Infobae, ha voluto raccontare un interessante aneddoto sull’attaccante dei nerazzurri che, durante l’età adolescenziale, aveva una grande passione per il basket. Di seguito quanto dichiarato dall’attuale giocatore della squadra di pallacanestro Villa Mitre: “Quando eravamo a Bahia con la famiglia, giocavamo sempre a basket 2 contro 2 nel campo di Villa Mitre: io e nostro padre contro Alan e Lautaro. Lautaro è un portatore di palla, una guardia… Ai tempi, quando aveva 15 anni, stava per scegliere il basket il giorno in cui mio padre gli chiese di scegliere uno sport. Però era già forte a giocare a calcio”.

Infine Jano Martinez si è espresso in merito al rapporto con il fratello: “Sono orgoglioso. So che in molti mi conoscono come il fratello di, ma resto tranquillo facendo il mio cammino e godendomi quello di mio fratello. Ci parlo ogni giorno, mi dice di restare me stesso”.

