Inter, il ct del Cile: “Anno traumatico per Sanchez, è frustato per il passaggio in nerazzurro”

Dopo una stagione altalenante al Manchester United, durante la quale ha realizzato soltanto tre gol in 32 presenze complessive, Alexis Sanchez ha deciso di accettare una nuova destinazione per ritrovare il suo stato di forma migliore. Per questa ragione l’attaccante cileno ha scelto di ritornare in Italia per vestire la maglia dell’Inter, fortemente desiderato e voluto dal nuovo tecnico Antonio Conte, il quale era alla ricerca di giocatori dall’esperienza internazionale per tentare l’assalto alla Juventus e conquistare lo scudetto.

Tuttavia il cileno non ha espresso tutto il suo talento, e dopo una serie di prestazioni negative e un lungo infortunio subito, non è più riuscito a convincere il suo allenatore a schierarlo da titolare, collezionando in totale soltanto nove presenze (durante le quali ha trovato un gol in occasione della vittoria dei nerazzurri contro la Sampdoria). Sanchez sta dunque attraversando un’annata decisamente sottotono, e sembra essere ben lontano da quello splendido giocatore che aveva incantato l’Europa con la maglia dell’Udinese e convinto il Barcellona a puntare su di lui per tentare l’assalto alla Champions League.

Il classe ’88 non è riuscito a riprendersi nemmeno giocando per il suo amato Cile, dal momento che un infortunio subito durante una gara amichevole contro la Colombia gli aveva impedito anche di disputare la Copa America. A commentare la sua attuale situazione è intervenuto proprio il ct della Roja, Reinaldo Rueda: “E’ stato un anno traumatico per lui, molto tortuoso. E’ frustrato per il prestito all’Inter. Era venuto in Brasile per disputare la Copa America, ma fu sfortunato ad infortunarsi durante un’amichevole con la Colombia“.