Inter, il ct del Belgio su Lukaku “Vi dico tutto sulle condizioni di Romelu”

Buone notizie per l’Inter.

Tornerà a disposizione di Roberto Martinez per i prossimi impegni del Belgio in Nations League, Romelu Lukaku, fermatosi a fine ottobre a causa di un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Il centravanti dell’Inter sembra ormai aver smaltito l’infortunio. A svelarlo è lo stesso commissario tecnico del Belgio.

“Romelu si sta allenando bene, ma ha bisogno di tornare ad allenarsi in gruppo. A oggi però mi sembrano tutti disponibili. Siamo soddisfatti della sessione di allenamento che ha svolto, è tutto sotto controllo. Sono ottimista”.

Un’ottima notizia non solo per il commissario tecnico della nazionale belga, ma anche per Antonio Conte, costretto a fare i conti con diverse assenze tra infortuni e casi di Covid-19 riscontrati tra le fila nerazzurre.

