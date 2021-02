Inter-Genoa, gioia per Darmian: “La cosa importante è farsi trovare pronto. Ecco dove sta la nostra forza”

Gioia per Matteo Darmian.

Vivere la propria stagione alle spalle di un calciatore dal calibro di Achraf Hakimi non sarebbe facile per nessuno. Eppure Matteo Darmian quando trova spazio gioca sempre bene, con entusiasmo e voglia di fare la differenza. Nel match odierno giocatosi a San Siro tra Inter e Genoa l’ex esterno difensivo di Palermo e Manchester United ha trovato la seconda rete per la squadra di Antonio Conte e ha così chiuso la partita contro il Grifone di Davide Ballardini. Matteo Darmian ha poi così commentato ai microfoni di SkySport la convincente vittoria di questo pomeriggio.

“La cosa importante è farsi trovare pronto: ci sono tante partite, abbiamo bisogno di tutti, non è una stagione semplice. Tra Covid, squalifiche e infortuni avremo bisogno di ogni componente della rosa e lo abbiamo dimostrato anche oggi perché chiunque entri dà il suo contributo, cosa fondamentale per raggiungere i risultati che vogliamo. Ho cercato di focalizzarmi sul pallone e cercarlo di colpire al momento giusto, poi è andata bene, ho tirato bene e sono riuscito a segnare e diciamo a chiudere la partita. Siamo cresciuti molto sotto tutti i punti di vista. A livello di gruppo ci troviamo molto bene e questo si vede anche in campo. La nostra forza è quella di sentirci tutti importanti e metterci a disposizione del mister. Cerchiamo di andare avanti su questa strada che è quella giusta, mancano ancora un po’ di partite ma vogliamo lottare fino alla fine e dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa su questa strada”.

Chiosa finale sull’esperienza fatta in Inghilterra: “Ho fatto quattro anni importanti a Manchester che mi hanno fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Confrontarsi con un altro calcio e un’altra cultura mi ha fatto crescere, mi fa piacere che abbiano fatto gol anche Romelu e Alexis“.

