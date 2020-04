Inter, Esposito incorona Lukaku e Lautaro: “Sono una coppia perfetta, i loro gol a PES mi hanno salvato”

Sebastiano Esposito tesse le lodi di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Il giovane attaccante dell’Inter ha realizzato la sua prima rete della sua carriera in Serie A proprio nella stagione che momentaneamente è stata interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. Il classe ’02 nella giornata odierna si è cimentato in una gara di PES contro Rafael Leao nel corso della quale non è riuscito a trovare la vittoria. Lo stesso Esposito al termine della stessa ha parlato dei suoi compagni di reparto.

“Purtroppo non sono riuscito a portare a casa il migliore dei risultati, però ho sempre sperato, lo volevo fortemente. Che Lautaro e Lukaku siano una coppia perfetta non lo dico io ma i numeri e anche a PES lo hanno dimostrato. Ho sfruttato le loro capacità, anche perché li vedo da vicino e li conosco meglio. Li ringrazio perché entrambi hanno fatto gol, però potevamo fare meglio”.