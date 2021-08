Inter, Eriksen ai compagni di squadra: “Tra 4-5 mesi torno a giocare”

Nella giornata di ieri Christian Eriksen ha pranzato con la squadra e salutato dirigenza, tecnico e staff: il danese si è commosso

"Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano", si legge nel comunicato diramato nelle scorse ore dalla società nerazzurra. L'arresto cardiaco in campo durante la sfida di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia ha poi portato all'installazione di un ICD, ovvero un defibrillatore sottocute. Resta da capire se l'impianto del defibrillatore sarà temporaneo o permanente. Se non fosse permanente, ci sarebbe una possibilità di rivedere il giocatore in Italia. Intanto, Eriksen ha preferito non svolgere nuovi esami o visite specialistiche con cardiologi in questa sua visita milanese. "Non si tratta di esami da fare... in fretta, ma tra qualche mese, in patria", conclude il noto quotidiano.