Inter, Eriksen ad Appiano: l’incontro con i compagni e le sue condizioni

Il comunicato diramato dal club nerazzurro: Christian Eriksen è arrivato ad Appiano Gentile e ha già salutato i compagni di squadra

L'Inter riabbraccia Christian Eriksen . Questa mattina il centrocampista danese si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile . Il classe 1991 ha salutato i dirigenti, il tecnico Simone Inzaghi, i compagni di squadra e tutto lo staff presente, "sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche", informa il club nerazzurro attraverso una nota pubblicata sul proprio sito di riferimento. "Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano", conclude il comunicato.

Un ritorno atteso, quello di Eriksen, dopo quei drammatici minuti e l'arresto cardiaco in campo durante la sfida di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia. Il problema al cuore ha poi portato all'installazione di un ICD, ovvero un defibrillatore sottocute. Resta da capire se l'impianto del defibrillatore sarà temporaneo o permanente. Se non fosse permanente, ci sarebbe una possibilità di rivedere il giocatore in Italia con la maglia dell'Inter, pur tra 6-8 mesi.