Inter-Empoli, probabili formazioni: Inzaghi lancia Lautaro-Correa, Cutrone in pole

Probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter ed Empoli

Mediagol ⚽️

Sul rettangolo verde di 'San Siro', Inter ed Empoli si giocheranno l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Dopo la vittoria in Supercoppa contro la Juventus, la formazione nerazzurra torna a giocare nel suo stadio un match di coppa. L'avversario è il sorprendente Empoli di Aurelio Andreazzoli, attualmente all'undicesimo posto della classifica e con ben 29 punti conquistati fino a questo momento. Un rendimento estremamente sopra la media per una neopromossa, che sogna la rincorsa alla sesta posizione in campionato che, a fine annata, vorrebbe dire Conference League.

L'ostacolo nerazzurro, per gli uomini di Andreazzoli, è certamente rilevante in questo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia, con la compagine toscana che vorrà comunque rifarsi dallo 0-2 casalingo incassato in campionato ad ottobre scorso. Una sfida certamente difficile per i biancoazzurri, con l'Inter di Simone Inzaghi in grande forma e protagonista di una stagione - nonostante il ridimensionamento della rosa durante la scorsa sessione di calciomercato estiva - in linea con le aspettative di un club che ha aperto indubbiamente un ciclo vincente.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Correa, Lautaro. All. Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Fiamozzi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli

IL REGOLAMENTO

Chi risulterà vincitore tra Inter e Empoli affronterà ai quarti di finale di Coppa Italia la vincente tra Roma e Lecce. In caso di parità dopo i primi 90' minuti, si procederà con i canonici tempi supplementari. Qualora la parità dovesse perdurare anche nelll'extra time, verranno battuti i calci di rigore per decretare il passaggio al turno successivo del torneo.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

La sfida di 'San Siro' - in programma alle ore 21:00- sarà visibile in chiaro su Canale 5, oltre che in diretta streaming su Mediaset Infinity.