Inter-Empoli, formazioni ufficiali: Inzaghi con Lautaro e Correa, Zanetti con Caputo

Quasi tutto pronto per la sfida di "San Siro" tra Inter e Empoli , gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023 , in programma questa sera alle ore 20:45. Dopo il successo in Supercoppa Italiana contro il Milan di Stefano Pioli, la compagine nerazzurra di Simone Inzaghi , vuole rilanciarsi in campionato contro la compagine toscana guidata da Paolo Zanetti .

Inter terza in classifica a quota 37 punti ad un solo punto di distacco dai cugini del Milan, impegnati domani sera - martedì 24 gennaio - nell'ultimo match del diciannovesimo turno di Serie A, in programma alle 20:45 all' "Olimpico" di Roma contro la Lazio. Nerazzurri vittoriosi nell'ultimo turno della massima serie contro il Verona, nella gara giocata tra le mura amiche sabato 14 gennaio. Dall'altra parte l'Empoli, reduce da una scia di quattro risultati utili consecutivi in Serie A, l'ultimo della serie il successo interno contro la Sampdoria nello scorso turno di campionato. La vittoria del "Castellani" ha fatto guadagnare alla formazione toscana il dodicesimo piazzamento in classifica a quota 22 punti, in coabitazione con il Bologna impegnato questo pomeriggio alle 18:30 contro la Cremonese.