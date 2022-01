Inter-Empoli, Andreazzoli: “Noi in emergenza, ma vogliamo ben figurare. Il mercato…”

Le parole del tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, alla vigilia del match contro l'Inter valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Mediagol ⚽️

Dopo il pareggio a reti bianche ottenuto in campionato contro l’Atalanta, l’Inter si prepara a tornare in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ad attendere i nerazzurri ci sarà l’Empoli, che ha superato l’Hellas Verona nei sedicesimi della competizione. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico della compagine toscana, Aurelio Andreazzoli.

"Sarà un banco di prova per la squadra e per le individualità, anche quelle che si sono viste meno fino a oggi. Vogliamo ben figurare contro un avversario che, per le risorse che ha e per il calcio che fa, è inutile parlarne. Cercheremo di fare la nostra parte per le nostre possibilità. Che sia difficile è ovvio, ma tutto può accadere, il calcio è veramente fantastico perché lascia aperta ogni tipo di porta. Si tratta di una situazione problematica perché giochi con la squadra più forte".

Sui recuperi: "Solo Marchizza. Come dicevo l'altra sera questa partita arriva in un momento particolare, perché non abbiamo abbondanza come in altri periodi. Ora siamo un po' obbligati ma è chiaro che è un impegno importante che vogliamo onorare"

Sullo stadio con la capienza ridotta: "Credo che sia una penalizzazione per entrambe le squadre, perché è bello giocare a San Siro quando è pieno. Non è mai una cosa negativa, abbiamo visto tanti stadi e siamo ormai vaccinati a questa pressione".

Sul mercato: "Sfortunatamente o fortunatamente non ci interessa, perché non possiamo muovere niente, è un problema che ci gira alla larga. Qualche necessità ce l'abbiamo e ci piacerebbe fare qualcosa. Anche i giovani Ekong e Baldanzi, oltre ad Haas, ci mancano e per ora faremo di necessità virtù. Vorremmo quantomeno colmare la casella di Haas"