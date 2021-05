Inter, Eder: “Problemi società? Nerazzurri come lo Jiangsu, Zhang sta rovinando una cosa”

Suning rischia di gettare via tutto il lavoro di Antonio Conte.

Queste le parole rilasciate da Eder, ex attaccante dell’Inter intervenuto in merito alla complicata situazione societaria che i nerazzurri stanno attualmente affrontando. Il classe ’86 – attualmente in forza al San Paolo – ha raccontato la sua precedente esperienza nei ranghi dello Jiangsu Suning, caratterizzata dalla vittoria del campionato ma anche dalla successiva crisi economica che ha portato la famiglia Zhang a lasciare il club.

Con la risoluzione consensuale tra la società di Viale della Liberazione e Antonio Conte ormai ad un passo, sembra che lo stesso destino dello Jiangsu possa toccare proprio ai nerazzurri. Ne è consapevole lo stesso Eder, che tramite un messaggio su Twitter ha commentato le proteste della tifoseria organizzata interista al di fuori della sede dello stesso club. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Quando speravo che non succedesse nulla all’Inter ero estremamente serio. Perché da tifoso, non volevo che succedesse quello che è successo a noi di Suning. Dopo aver vinto é fatto una qualcosa di importante, i cinesi (Steven e il suo Papà) hanno buttato via un grande lavoro fatto. Dai calciatori, allo staff e dirigenti. E adesso, all’Inter, stanno buttando nuovamente tutto il grande lavoro fatto da Mister Conte. Tutto questo perché devono rientrare nei loro conti 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se ne fregano. Pensa che sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese”.