Inter, ecco Inzaghi: “Qui cambierò una cosa, vi spiego. Pressione? Sono abituato”

Inizia l’era Simone Inzaghi in casa Inter. La presentazione del neo tecnico nerazzurro era sicuramente una giornata molto attesa da tutto il popolo interista, ancora colpito nel profondo dall’addio di Antonio Conte dopo la vittoria...

L'APPRODO ALL'INTER E L'ADDIO ALLA LAZIO - "Questo cambiamento sono le motivazioni che me lo hanno dato. Ho trovato delle persone che in pochi giorni mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi. So che ci saranno delle difficoltà perché dobbiamo difendere il titolo, ma siamo l'Inter e faremo di tutto per restare campioni anche prossima estate. Colgo l'occasione per fare i complimento a mister Conte e alla sua squadra. Grandissimo entusiasmo e motivazioni, so che si prospetta un lavoro importante, ma è una bellissima sfida che mi ha convinto subito. I dirigenti mi hanno dimostrato grande motivazioni nel volermi. So che i tifosi ci staranno vicini".