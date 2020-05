Inter, Delio Rossi: “Cavani l’attaccante più forte che ho allenato, lo vedo bene con Lukaku”

Il consiglio di Delio Rossi.

Dopo quasi tre mesi di stop, nel mese di giugno la Serie A potrebbe finalmente ripartire con l’obiettivo di terminare la stagione ancora in corso e assegnare così lo scudetto ad una tra Juventus, Inter e Lazio. A commentare la possibile ripresa del campionato è intervenuto Delio Rossi, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di TMW:

“Sono un uomo di campo, ho dedicato la mia vita al calcio. Si sta riaprendo tutto, è giusto riparta anche il pallone, soprattutto in Serie A. Non è solo sport, è un’industria. Sportivamente, poi, vedremo un altro calcio anche se non sarà il calcio che conosciamo. Ci sarà la A che farà da volano e il resto che dovrà adeguarsi. Mi auguro che, paradossalmente, da questa situazione drammatica, possa venir fuori un aspetto positivo come il nostro modo di fare calcio. Non possiamo permetterci cento squadre professionistiche che poi hanno i conti in rosso. Un’azienda deve guadagnare, forse dobbiamo fare due passi indietro“.

Delio Rossi: “Mi piacerebbe sposare un nuovo progetto. Ripresa campionato? Non mi sono mai piaciute le decisioni a tavolino”

Delio Rossi ha poi parlato di Edinson Cavani, che lascerà il PSG durante la prossima sessione di calciomercato e che recentemente è finito nel mirino dell’Inter: “E’ il giocatore, fisicamente, più forte che abbia allenato. Dopo le partite poteva giocarne un’altra: è generoso, intelligente, un istintivo che sbagliava tanto che poi è diventato bomber. Con Lukaku lo vedo bene, è un generoso e sa adattarsi con chiunque. Anche caratterialmente? Io l’ho avuto da ragazzo, ma poi chi ha qualcosa in più è sempre particolare. Le regole devono essere sempre uguali ma poi devi saperti adeguare a questi ragazzi, sennò sarebbe troppo facile fare l’allenatore“.

Delio Rossi: “Troppi interessi in ballo, ma il campionato va finito. Calcio a porte chiuse? E’ un altro tipo di sport”