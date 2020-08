Inter, De Vrij: “Il progetto del club mi ha entusiasmato, ecco perché ho scelto l’Italia”

“Sono ragionevolmente soddisfatto della mia stagione, ho giocato bene e con costanza”.

Stefan De Vrij – difensore olandese dell’Inter – ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni del quotidiano olandese Algemeen. Tra i temi affrontati dal centrale classe ’92 anche il passaggio dalla Lazio al club nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato del 2018: “L’intero progetto del club mi è piaciuto molto. Volevo andare all’Inter. L’Italia è così bella. Ho visto tanti posti nei giorni di riposo: Portofino, le Cinque Terre, Capri, Como. Mi piace il cibo, lo stile di vita. Ma c’è stato anche il dolore condiviso. L’Italia è davvero nel mio cuore”.

Adesso l’Inter dovrà affrontare la semifinale di Europa League contro lo Shaktar Donetzsk, sfida per la quale De Vrij e compagni si sono preparati nel miglior modo possibile, come ammesso dallo stesso difensore: “Abbiamo un’applicazione dedicata dove possiamo vedere e analizzare tutto, per migliorare sempre di più. Io cerco di fare qualsiasi cosa per stare bene. Se qualcosa può aiutare un calciatore a diventare migliore, è già un profitto”.

