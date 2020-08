Inter, Costacurta sullo sfogo di Conte: “Attacco duro che non aiuta la società”

Uno durissimo sfogo che ha fatto esplodere tutto il mondo del calcio italiano.

Al termine della sfida contro l’Atalanta, valida per l’ultima giornata di Serie A, Antonio Conte si era apertamente e duramente schierato contro la dirigenza dell’Inter, affermando di non essere stato mai protetto a livello mediatico nel corso di tutta la stagione.

Atalanta-Inter, Conte contro tutti: “Io e i giocatori abbiamo preso palate di cacca”

Nonostante la situazione molto complessa e caotica, i nerazzurri dovranno necessariamente concentrarsi sull’imminente sfida contro il Getafe, valida per gli ottavi di finale di Europa League: gli uomini di Conte hanno infatti tutte le carte in regola per superare il turno e cercare di conquistare il titolo. Per tale motivo, il tecnico ha incontrato oggi il presidente Steven Zhang per cercare di raggiungere una tregua momentanea e permettere ai suoi giocatori di non essere distratti dalle questioni societarie legate al suo futuro.

Inter, bufera Conte: faccia a faccia con il presidente Zhang, i dettagli del loro incontro

Ad esprimere la sua opinione in merito alla situazione che sta vivendo l’Inter è intervenuto Billy Costacurta, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il duro sfogo di Conte dopo il match contro l’Atalanta:

“Antonio ha voluto colpire e l’ha fatto di proposito così duramente e in modo sorprendente. Noi pensiamo che questo non aiuti la società, ma non è così stupido da volersi creare quest’antipatia. La dirigenza fa parte della squadra, lì si può pensare che sia sbagliato: la dirigenza fa parte anche del percorso di crescita del quale continua a parlare. E’ possibile che la squadra possa avere un percorso lungo e la società invece debba essere già perfetta? Antonio ha fatto il suo lavoro e ha fatto un ottimo risultato: lui si aspettava che la società lo seguisse. I modi sono infelici“.