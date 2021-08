Inter, Collovati: “Lukaku, l’80% del potenziale nerazzurro. Conte? Aveva capito”

Fulvio Collovati, ha commentato la trattativa fra Inter e Chelsea per il possibile trasferimento ai Blues di Romelu Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni sul possibile addio del centravanti belga

Nelle ultime ore il possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea ha destato parecchie perplessità non solo tra i tifosi nerazzurri ma anche tra gli addetti ai lavori. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni de "L'Interista", l'opinionista ed ex calciatore Fulvio Collovati , ha commentato la trattativa tra il club di Zhang ed i Blues per il possibile trasferimenti d i Big Rom direzione Londra . Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il belga per me rappresenta l'80% del potenziale offensivo della squadra e quindi senza di lui i nerazzurri non saranno più gli stessi di prima. Chiaro, si va avanti lo stesso anche senza Lukaku, ma ci sarebbe un peggioramento evidente. Se vuoi investire su un giovane Vlahovic potrebbe essere la soluzione giusta, ma va visto anche che cosa ne pensa la Fiorentina. Nell'immediato invece, come caratteristiche e modo di giocare, Zapata è quello che gli si avvicina di più. Lukaku però è Lukaku, trovare uno come lui che faccia salire la squadra e garantisca quel numero di gol non è facile. Addio di Conte? Quello che è sicuro è che Antonio evidentemente aveva capito che bisognava risanare i conti".