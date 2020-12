Inter, Cassano la tocca piano: “Una roba imbarazzante, zero calcio ed emozioni. Conte non ha capito una cosa”

Il solito Antonio Cassano. Pungente e senza filtri.

Atalanta, Cassano graffia il Papu Gomez: “Dica grazie a Gasperini e chieda scusa. Io parlo chiaro e non faccio post”

L’ex attaccante dell’Inter, nel corso dell’ormai consueta diretta su Bobo Tv, ha analizzato la prestazione offerta dai nerazzurri nella sfida vinta per 1-0 contro il Napoli.

“Io sono interista e ieri è stata una roba imbarazzante. Ieri il Napoli in 10 uomini poteva vincere 4-1. Io quando dico che il campionato italiano per me è quarto o quinto d’Europa, lo dico perché non si vede calcio, non si vede nulla, non ti emoziona. L’unica squadra che mi emoziona, oltre l’Atalanta, è la Roma che fa calcio. Il Napoli, anche con mille difficoltà , sull’1-0 si è alzata le maniche ed è andato all’attacco. Ha rischiato, ma poteva vincere tranquillamente. Questo mi fa capire – dice Cassano dalle parole raccolte da fcinter1908.it -, a malincuore perché sono interista, che l’Inter non è una grande squadra. Una grande squadra in 10 contro 11 è finita la partita, tu non prendi mai la palla, giochi all’attacco e fai il secondo, terzo e quarto gol. Invece col 541 hai detto ‘non voglio più che mi tirano in porta’. Il problema è che Conte deve capire che ha una grandissima squadra e deve avere coraggio di giocarsi le partite faccia a faccia. La paura la devi avere tu che hai un uomo in meno. Insigne? O mandi via tutti dalla prossima domenica, o devi essere più leggero”.

