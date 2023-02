Inter, Cassano in tackle: “Barella ha rotto! Crede di essere Zidane o Iniesta…”

Non le manda a dire Antonio Cassano. L'ex fantasista di Bari, Roma, Real Madrid e Sampdoria, tra le altre, si è espresso sull'atteggiamento in campo del centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, che durante il posticipo di Serie A contro la formazione blucerchiata guidata dall'ex nerazzurro Dejan Stankovic, si è reso protagonista di un litigio in capo con il compagno di squadra Romelu Lukaku. Nel corso della diretta della Bobo TV, "FantAntonio" - Cassano -, non ha lesinato critiche nei confronti del calciatore ex Cagliari e della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Di seguito le dichiarazioni dell'ex attaccante nativo di Bari Vecchia.