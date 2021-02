Inter, Cassano a ‘Bobo Tv’: “Barella bravo, ma preferisco gli artisti del pallone. Al Barcellona Pedri fa la differenza”

Il canale “Twitch” dell’ex attaccante di Inter e Juventus, Christian Vieri, regala ormai quotidianamente attimi di vero e proprio toak show, divenendo un appuntamento fisso per gli appassionati di calcio. Ospite a “BoboTv”, Antonio Cassano ha parlato di quello che attualmente è definito dagli addetti ai lavori, “il miglior centrocampista italiano”, stiamo parlando di Nicolò Barella. “Fantantonio” però, non appare dello stesso avviso sulla valutazione del giovane centrocampista nerazzurro, pur classificando il calciatore ventiquattrenne un buon elemento per lo scacchiere tattico del tecnico Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante della Sampdoria.

“Personalmente non è un giocatore che mi piace, preferisco altri profili, ad esempio Pedri del Barcellona: quando lo vedo mi entusiasma, noto una differenza notevole. Con questo non voglio sminuire il giocatore che sta facendo un grande campionato ed è funzionale nell’Inter di Conte, ma io preferisco gli artisti del pallone”.