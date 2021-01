Inter, Capello punge Conte: “Ha giocatori che tutti vorrebbero, non è giusto che chieda altri rinforzi”

Non accennano a cessare i “botta e risposta”, tra Fabio Capello ed Antonio Conte.

A distanza di settimane dal famoso “botta e risposta” a distanza, durante il post partita in onda nel format di Sky dedicato alla Champions League, al termine del match, Inter-Shakhtar Donetsk, che ha sancito l’eliminazione della squadra nerazzurra dalla competizione, Fabio Capello torna a pungere tecnico dell’Inter, Antonio Conte.

Inter, il caso Conte e il tackle di Brambati: ” Posta una domanda stupida ad Antonio. Lite con Capello? Ecco la verità”

“Secondo me Conte non ha motivo di chiedere altri rinforzi. Che i nerazzurri abbiano la rosa più ampia e i giocatori in grado per poter essere competitivi in tutte le gare. Poi non avendo le coppe, sarà fresca in tutti i momenti“. La stoccata finale dell’ex tecnico di Milan, Roma e Juventus è poi così servita – “Ha giocatori di grande livello e tutti gli allenatori la vorrebbero: mi sembra una richiesta non giusta. Anche se ho sentito nelle ultime interviste che ha preso atto della situazione economica del club“ – queste le dichiarazioni dell’ex tecnico friulano.