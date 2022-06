Inter, Calhanoglu: “Milan? Lì nessuno gridava il mio nome. Derby? Inzaghi…”

Stagione positiva per l' Inter , che nonostante il mancato scudetto può vantare la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana . Protagonista dell'annata nerazzurra anche Hakan Calhanoglu , fantasista turco arrivato la scorsa estate dal Milan , autore di 8 gol nelle 46 presenze in tutte le competizione con l'Inter. L'ex rossonero traccia il bilancio della stagione in un'intervista concessa a Tivibu Sport, soffermandosi in particolare sui derby disputati contro la sua ex squadra. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Passaggio dall'Inter al Milan? È stato molto difficile. Adattarsi alla nuova squadra non è stato facile ma ho lavorato sodo. Ero consapevole che sarei arrivato nel club campione d'Italia, era una grande occasione per me. Poi purtroppo non abbiamo rivinto e lo ha vinto invece la mia ex squadra. Qualcuno ha anche insinuato che fosse colpa mia. Il nostro obiettivo in vista del prossimo campionato è quello di vincere, stanno anche arrivando ottimi giocatori. Penso di aver contribuito positivamente al rendimento della squadra. Sono molto felice all'Inter e la squadra sta bene. Al Milan nessuno gridava il mio nome come invece fanno qui, lo fanno anche solo mentre mi sto scaldando per entrare. L'Inter è molto più forte del Milan, abbiam perso perché improvvisamente al 75' io e Perisic siamo stati sostituiti. Eravamo avanti e abbiamo perso. L'allenatore ha delle responsabilità in quella partita. In Coppa invece li abbiamo battuti per 3-0. Inzaghi? È una brava persona che capisce molto di calcio e che sta sempre vicino alla squadra. Mi voleva tanto e anche la sua insistenza è stata importante per compiere questa scelta".