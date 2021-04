Inter-Cagliari, Darmian: “Vittoria importante. Cagliari avversario tosto, non mi spiego la loro posizione”

L’Inter nel match dell’ora di pranzo ha sconfitto il Cagliari.

VIDEO Inter-Cagliari, Conte e i baci ai suoi ragazzi: “Grandi lavoratori, meritano il meglio”

Un successo che dimostra ancora una volta il valore dei nerazzurri, che lanciano un altro segnale in chiave scudetto. Nel match di oggi hanno saputo soffrire e nel finale sono riusciti a segnare grazie a una rete di Matteo Darmian. Proprio il laterale nerazzurro, al termine dell’incontro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Inter Tv.

Darmian si dice soddisfatto per la vittoria, e ha voglia di continuare su questa linea d’onda: “Era una partita difficile, abbiamo avuto diverse occasioni, loro si difendevano bene, sapevamo che sarebbe stato difficile. A loro servivano punti, siamo stati bravi a vincerla, erano 3 punti importanti, tre punti d’oro. Fin dall’inizio abbiamo dimostrato voglia e determinazione per portare a casa la vittoria. Spesso segniamo alla fine, vuol dire che stiamo bene, ci alleniamo per mantenere ritmi alti tutta la partita, magari quando gli altri calano noi usciamo con la nostra qualità e va bene così. Oggi siamo contenti di aver vinto una partita difficile”.

L’ex Manchester United non si spiega come una squadra come il Cagliari si ritrovi invischiata nella lotta salvezza: “Loro si sono sempre difesi bene, non capisco come possano essere così in basso con la qualità e i giocatori che hanno”.