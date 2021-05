Inter, Branca: “Serve chiarezza sul futuro, ecco il rischio che si corre. Sarebbe un peccato”

Le dichiarazioni dell’ex dirigente nerazzurro, Marco Branca.

Nel corso del format radiofonico Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto l’ex direttore sportivo nerazzurro, Marco Branca, per parlare dei casi del giorno in casa Inter. Nonostante l’entusiasmo dopo la conquista del diciannovesimo scudetto in seno al club di Milano, il dirigente sportivo si è soffermato sulla situazione di bilancio non certo felice che vive la società guidata dal presidente Zhang. Un passivo che va oltre i duecento milioni di euro e sui mancati pagamenti degli stipendi. Concreta sembra la possibilità che qualche nome eccellente in seno alla compagine allenata da Antonio Conte, possa essere sacrificato per far respirare i bilanci delle casse nerazzurre.

“Quando si prendono decisioni a livello governativo, c’è poco da fare. E’ difficile fare previsioni, non si sanno i margini. Se fossero solo economici, credo che l’Inter abbia la possibilità di essere acquistata tutta o in parte. Dal punto di vista sportivo sarebbe un vero peccato buttare a mare la costruzione di una squadra che ha acquisito maggiori sicurezze per essere protagonista negli anni a venire. Devono chiarirsi veramente e dirsi la verità. C’è il rischio di perdere dei pezzi importanti e per questo serve chiarezza. Se sono chiari e spiegano che può esserci un futuro positivo, ogni giocatore può decidere se proseguire o meno con questo progetto”.