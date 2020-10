Inter-Borussia Mönchengladbach, Lukaku: “Troppi errori, non è un buon risultato”

Due a due. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera a San Siro.

Inter-Borussia Monchengladbach, Conte: “Non è stato un passo falso, l’assenza di Hakimi ci ha penalizzato”

Un punto, quello conquistato dall’Inter di Antonio Conte in occasione della sfida contro il Borussia Mönchengladbach, conquistato grazie alla rete messa a segno poco prima del triplice fischio da Romelu Lukaku, che ha evitato la sconfitta. L’attaccante belga, che era riuscito a sbloccare il risultato in avvio di ripresa, ha trovato la doppietta al minuto 90 su corner.

Champions League, 1a giornata: Atalanta sul velluto, l’Inter la riprende nel finale

“Non è un buon risultato, possiamo fare di più – ha dichiarato il numero 9 nerazzurro, intervenuto ai microfoni di SkySport al termine della sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League -. Dobbiamo continuare a lavorare e ad essere forti dal punto di vista mentale. In questo momento per noi non è facile, ma dobbiamo continuare a crederci. Dobbiamo essere più forti fisicamente e in difesa dobbiamo fare meglio perché abbiamo sbagliato nei loro due gol. Abbiamo sbagliato tante occasioni e in partite come queste si paga”, ha concluso.