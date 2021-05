Inter, Bonolis e la stoccata alla Juventus: “La storia non è cambiata. Mourinho alla Roma? Vi dico la mia”

Le parole di Paolo Bonolis.

Il “Derby d’Italia” tra Juventus ed Inter è sempre un match che fa parlar di sé. Intervistato ai microfoni de “La Domenica Sportiva”, Paolo Bonolis – noto conduttore televisivo di fede nerazzurra – ha parlato della partita andata in scena sabato sera all’Allianz Stadium e dello scudetto conquistato dagli uomini di Antonio Conte. Ma non solo; Bonolis si è anche espresso in merito all’approdo sulla panchina della Roma del tecnico portoghese José Mourinho, l’ultimo allenatore che è riuscito nell’impresa di conquistare il “Triplete” alla guida dei nerazzurri. Di seguito, le dichiarazioni dello showman originario di Roma.

VIDEO Juventus-Inter, Bonolis la tocca piano: “È sempre la stessa storia!”

“Lo scudetto? Sono felice per la mia Inter, anche perché la storia non è cambiata. L’abbiamo visto sabato dopo Juventus–Inter: abbiamo vinto un campionato dove determinate cose sono ancora presenti. Sono felicissimo per José Mourinho, i tifosi della Roma si divertiranno, anche nelle conferenze stampa. Sarà un momento mediatico-sportivo dove Mourinho ha abituato tutti”, sono state le sue parole.