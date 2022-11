Inter-Bologna, probabili formazioni: c’è Bastoni, Dzeko con Lautaro. Arnautovic…

Inter che cerca il riscatto nel turno infrasettimanale a San Siro contro il Bologna dopo la cocente sconfitta nel derby d'Italia all'Allianz Stadium contro la Juventus di Allegri. Nerazzurri che puntano al bottino pieno di fronte al proprio pubblico per non perdere contatto dalle zone alte della classifica e ripartire di slancio dopo lo stop contro la formazione bianconera. La compagine di Inzaghi sfida il Bologna rivitalizzato dalla cura Thiago Motta e reduce dal successo interno in rimonta contro il Torino. Rispetto al turno precedente il tecnico dell'Inter dovrebbe optare per una sola variazione nell'undici iniziale con Bastoni in luogo di De Vrij in seno al pacchetto difensivo. Torna disponibile Marcelo Brozovic che dovrebbe però partire dalla panchina per ritagliarsi una porzione di gara in corso d'opera. Inter schierata con il consueto 3-5-2, Onana tra i pali, Skriniar, Acerbi e Bastoni a comporre il terzetto in retroguardia, Dumfries e Di Marco esterni alti, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan in zona nevralgica. Lautaro Martinez e Dzeko a formare il tandem d'attacco.