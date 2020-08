Inter-Bayer Leverkusen, Conte: “Grande soddisfazione, ma potevamo chiuderla. Lukaku? Vi dico la mia”

L’Inter stacca il pass per le semifinali di Europa League.

I nerazzurri hanno battuto questa sera il Bayer Leverkusen nel confronto secco della ESPRIT Arena grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Qualche occasione di troppo sprecata, ma l’obiettivo è stato portato a termine. Il club di Milano, infatti, ha ottenuto uno storico passaggio del turno, dato che una squadra italiana non raggiungeva tale traguardo da ben cinque anni. Adesso, ad attenderli ci sarà la vincente di Basilea-Shakhtar.

Europa League, Inter-Bayer Leverkusen 2-1: Barella e Lukaku, Conte vola in semifinale

Il tecnico Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “C’è grande soddisfazione da parte mia e dei calciatori, abbiamo fatto una buonissima partita, una gara che avevamo preparato bene. Non abbiamo mai fatto giocare il Bayer, in fase di possesso abbiamo creato tante situazioni provate in allenamento. Bravi, bravi ai ragazzi anche se potevamo stare più tranquilli chiudendo la partita. Non abbiamo sofferto chissà cosa, ma saremmo stati più tranquilli con un gol in più. Arrabbiarmi per non averla chiusa oggi mi riesce difficile. A questi ragazzi, si devono fare solo i complimenti. Sicuramente rivedremo gli errori ma non per migliorare, non per sottolineare chi ha sbagliato“.

Inter-Bayer Leverkusen, Barella: “Risposta a chi diceva che non eravamo squadra. Devono temerci”

“I ragazzi – continua Conte – hanno proprio dimostrato la voglia di far vedere che quello che stanno facendo è qualcosa di importante. L’andare avanti ci dà l’opportunità di giocarci l’accesso alla finale, dovremo prepararci bene per fare il massimo. Lukaku? Diventa difficile parlare dei singoli quando c’è stata una prestazione di questo livello da parte di tutti. Romelu sta facendo una grande stagione supportato da tutta la squadra. La squadra gli sta consentendo di esprimersi come credo non abbia mai fatto in carriera“.

Inter-Bayer Leverkusen, Lukaku: “Non sono io il migliore in campo. Queste partite sono tutte finali”