Inter, Bastoni: “Vietato pronunciare la parola Scudetto, ecco qual è il mio sogno nel cassetto”

Stagione perfetta quella disputata finora da Alessandro Bastoni.

Il difensore dell‘Inter, nel corso dell’intervista rilasciata a “La Stampa”, ha sottolineato come nello spogliatoio si eviti di pronunciare la parola Scudetto. I nerazzurri intanto domenica saranno ospiti del Torino che al momento si trova in zona retrocessione e rischia seriamente di salutare la Serie A al termine di questa stagione.

“La parola scudetto è vietata. Il ko in Champions sarà uno stimolo in più. Resta il riferimento: l’obiettivo è finirle davanti. Qui sto davvero bene. È la mia seconda casa e non ci saranno problemi a prolungare il contratto. Magari coronando poi un altro sogno: capitano della squadra del cuore”.