Inter, Bastoni positivo al Covid: tamponi per tutti e allenamenti individuali

Nella giornata di ieri la notizia: Alessandro Bastoni è risultato positivo al Coronavirus.

Il difensore dell’Inter, attualmente in ritiro con la Nazionale italiana Under 21, era risultato negativo al primo test al quale si era sottoposto domenica sera. Poi, ieri mattina il secondo tampone che ha dato esito positivo. Una situazione tutt’altro che chiara. Per quanto motivo, in attesa del terzo tampone, l’Inter ha deciso di tutelarsi.

Il gruppo-squadra e lo staff che lavora a stretto contatto con i giocatori – informa Gazzetta.it – sarà sottoposto tra oggi e domani al test. Se la positività di Bastoni dovesse essere confermata, il club nerazzurro seguirà il protocollo, con l’isolamento fiduciario del gruppo. Ma non solo; cambia anche la seduta di allenamento in programma oggi alla Pinetina: i calciatori non impegnati con le Nazionali (Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Nainggolan, Gagliardini, Young) sosterranno delle sedute individuali.