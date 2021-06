Inter, amichevole di lusso: l’8 agosto i nerazzurri sfideranno l’Atletico Madrid

Nella preparazione pre-campionato dell’Inter ci sarà spazio anche per un amichevole di lusso. Il club nerazzurro, campione d’Italia, affronterà i campioni di Spagna dell’Atletico Madrid in un’amichevole che andrà in...

⚽️

Nella preparazione pre-campionato dell'Inter ci sarà spazio anche per un amichevole di lusso. Il club nerazzurro, campione d'Italia, affronterà i campioni di Spagna dell'Atletico Madrid in un'amichevole che andrà in scena ad agosto in Israele.

A riportarlo è "La Gazzetta dello Sport" che conferma la notizia riportata già nelle scorse ore da 'One'. Ad organizzare il prestigioso test tra i campioni d'Italia e di Spagna sarebbero Sylvan Adams e Danny Benaim, della società Comtech. Per questo motivo, l'Atletico Madrid avrebbe chiesto l'anticipo al 4 agosto del Trofeo Ramón de Carranza contro il Cadice.