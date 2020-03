Inter, Amadeus: “Il calcio italiano è in confusione. Serie A peggio di Bugo e Morgan? Ecco cosa penso”. Sullo sfogo di Zhang…

Parola ad Amadeus.

Il noto conduttore televisivo, da sempre grande tifoso dell’Inter, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di PassioneInter.com, ha analizzato la delicata situazione che in questi giorni sta interessando il calcio italiano a causa dell’emergenza Coronavirus: “È una confusione che gira intorno al calcio italiano e non solo all’Inter. Una gran confusione. Non si capisce bene che piega possa prendere il campionato”.

“Non contesterei l’eventualità di giocare a porte chiuse: probabilmente per la salute delle persone forse è indispensabile – ha proseguito Amadeus -. Ma è importante che ci sia uniformità: o tutte a porte aperte o tutte a porte chiuse. Tutte devono avere pari opportunità. Se tu poi sospendi certe partite fai peggio perché una squadra che oggi incontro in un certo stato di forma fra un mese è un’altra cosa. Non sarà mai la stessa cosa. Un conto è saltarne una per un caso particolare, come è successo, ma adesso si comincia a non capire più niente”.

Inevitabile per il conduttore de I Soliti Ignoti, un commento a caldo sul duro sfogo social del presidente del club nerazzurro, Steven Zhang, contro il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino: “Preferisco non mettere bocca: se ha detto quello che ha detto avrà avuto le sue ragioni. Non sono io a dover dire se ha fatto bene o male. Preferisco non commentare cose che non mi riguardino personalmente. Il rinvio di Juventus-Inter? Ah non lo so cosa li abbia spinti a rimandare, la motivazione che ho letto è che non volessero dare al mondo l’immagine di un big match a porte chiuse. Ma io credo che l’immagine data al mondo di confusione totale sia peggio. E poi, non puoi scoprire 24 ore prima di non poterla fare. Ecco perché poi non solo si lamentano i tifosi dell’Inter ed il loro presidente, ma anche altri allenatori e protagonisti hanno parlato di campionato falsato. Devi mantenere una linea che sia uguale per tutti. Se era prevista la partita a porte chiuse, andava fatta a porte chiuse, stop”.

Chiosa finale sul caos calendari in Serie A: “Peggio la lite tra Morgan e Bugo o quello dei calendari? No no peggio quello dei calendari! Quello fra Morgan e Bugo è stato un momento che ha fatto parte dello show dai, ma il caos dei calendari… Non si capisce più niente e non amo le cose che non hanno una linea. L’immagine che diamo all’estero è quella di un calcio senza una linea precisa. Già l’immagine che abbiamo ora all’estero, anche per colpa del Coronavirus, non è delle migliori. Se ci aggiungiamo anche il calcio…”, ha concluso Amadeus.