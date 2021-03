Inter, Altobelli: “Conte ha unito la squadra, non solo in campo. Lukaku? Mi ha stupito, più forte di CR7”

Parla l’ex attaccante nerazzurro Alessandro “Spillo” Altobelli

Dopo l’ultimo turno di campionato di Serie A, con il successo interno ai danni dell’Atalanta, l’Inter è sempre più prima in classifica a +6 sul Milan e +10 sulla Juventus (in attesa del recupero tra i bianconeri e il Napoli). La squadra nerazzurra sta attraversando un momento perfetto, con la volontà di proseguire nel suo percorso verso lo scudetto, con l’obiettivo di inanellare un filotto di vittorie, per consolidare ulteriormente il primato in classifica, nella fase cruciale della stagione. Del rendimento della compagine allenata da Antonio Conte, ha parlato l’ex attaccante nerazzurro, Alessandro “Spillo” Altobelli, nel corso di un’intervista rilasciata al portale “Fcinter1908”. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore, oggi opinionista.

“Una squadra molto forte in tutti i ruoli. Se dovessi scegliere un reparto da rinforzare sarei in difficoltà. Ad inizio stagione ha avuto problemi anche legati al Covid ed infortuni, ma appena Conte ha potuto fare le scelte che voleva si sono visti i risultati. A chi critica i nerazzurri per la gara con l’Atalanta rispondo che batterli non è per nulla facile e che abbiamo visto contro le altre che tipo di prestazione hanno fatto. In tanti non sono riusciti e non riusciranno a battere l’Atalanta“.

FUGA NERAZZURRA CONCRETA – “La classifica parla chiaro: i punti di distacco che ci sono adesso fanno ben sperare. Non cantiamo vittoria, ma crediamo assolutamente allo scudetto. I giocatori hanno festeggiato tanto nello spogliatoio dopo l’Atalanta perché era una gara molto importante. Quello che risalta è che l’Inter oggi è una sola cosa, c’è grande compattezza”.

L’IMPRONTA DI CONTE – “Il grande lavoro di Conte è stato quello di unire la squadra nel momento di difficoltà, focalizzando l’attenzione soltanto sul campo. Giocatori come Eriksen che sembravano ormai vicini all’addio sono invece diventati molto importanti e si stanno facendo valere. Ho sempre detto che avremmo dovuto valutare Conte per ciò che avrebbe fatto in panchina, non per il suo passato alla Juventus, ed oggi il giudizio su di lui è sicuramente positivo”.

LUKAKU, CHE SORPESA – “E’ assolutamente il più forte attaccante che ci sia in Serie A, al di là del fatto che giochi nell’Inter. Ha fatto qualche gol in meno di Ronaldo, ma gioca tantissimo per la squadra e il suo lavoro in campo è sempre prezioso. Pur riconoscendo la bravura del portoghese, mi tengo stretto Romelu che con Lautaro forma una coppia formidabile. Devo dire che quando è arrivato in nerazzurro non pensavo potesse incidere così tanto. Mi ha stupito”.