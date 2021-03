Inter, allarme Covid: nuovo ciclo di tamponi per i nerazzurri dopo la positività di Handanovic, ecco l’esito

Buone notizie in casa Inter.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sono tutti negativi i risultati dei tamponi ai quali si è sottoposto il gruppo squadra nella giornata di ieri. Gli esiti sono arrivati questa mattina. Restano, dunque, quattro, al momento, i calciatori che hanno contratto il Coronavirus: D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino i calciatori colpiti dal Covid-19.

Oggi è previsto un altro giro di test. Ieri, l’ATS di Milano, ha deciso di sospendere immediatamente qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa. Per questo motivo, la gara Inter-Sassuolo – in programma sabato 20 marzo – è stata rinviata a data da destinarsi. Inoltre, è stato disposto il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.