Inter, affaticamento per Kolarov: in dubbio per il Torino. I dettagli

Problemi per Aleksander Kolarov.

Brutte notizie per l’Inter di Antonio Conte. Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, oggi, i giocatori sono tornati ad Appiano Gentile per proseguire la marcia di avvicinamento verso la sfida contro il Torino. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” a non essersi allenato in gruppo, a causa di un affaticamento muscolare, è Aleksander Kolarov. Il giocatore ha infatti svolto una seduta personalizzata e anche domani dovrebbe lavorare a parte. Restano da valutare nelle prossime ore le condizioni del serbo, che potrebbe non essere a disposizione in occasione della sfida contro i granata in programma domenica alle 15:00.