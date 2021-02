Inter, Adani su Bobo Tv: “Sanchez fa la differenza! Barcellona, Arsenal e Manchester United lo hanno evoluto”

E’ ormai divenuto un appuntamento fisso, quello dell’ex Inter, Lele Adani, che intervenuto durante il format social “Bobo TV”, sul canale “Twitch” di Christian Vieri, l’opinionista ha commentato così il successo per 2-0, ottenuto ieri sera dalla compagine di Antonio Conte, contro la Fiorentina, soffermandosi anche sulla prestazione di Alexis Sanchez.

“L’Inter ha gestito la partita senza mai mettere in discussione la vittoria anche quando era in parità, solo questione di tempo. Ma il giocatore che ha fatto la differenza, e gli è bastata un’ora, è stato Alexis Sanchez. Perché fa la differenza? Ha giocato nel Barcellona con Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, Neymar, Villa, poi ha giocato nell’Arsenal con Rosicky, Ozil, poi nel Manchester United con i giocatori noti, quindi usa un linguaggio talmente evoluto che nelle sue giocate procura occasioni da gol. La palla a Barella che poi ha fatto quel bellissimo gol a giro la dà lui, la giocata ancora per Barella che sbaglia nasce da lui, il passaggio ad Hakimi è lo stesso che Alexis tre giorni fa contro la Juve ha dato a Barella che poi ha fornito l’assist a Lautaro. Chi sa di calcio sa che questi palloni vanno dati in sinergia con il movimento: Sanchez, quando non c’è il movimento, usa finta e controfinte per attendere il movimento e spinge i suoi compagni a correre”